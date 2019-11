Via La Pumptrack da San Paolo, era l’unica in provincia di Brescia.

Via la Pumptrack

Il sogno di avere una Pumptrack in provincia di Brescia, e più precisamente a San Paolo, è durato solo quattro anni.

Il progetto infatti aveva preso il via nel 2015 ed è stato interrotto pochi giorni fa. «Purtroppo quello che non avremmo mai immaginato è successo e come sempre ad andarci di mezzo è chi ci mette anima, passione e soldi come abbiamo fatto noi – le parole di Matteo Colossi – In questo momento non posso nascondere la rabbia e la profonda delusione verso chi, immancabilmente arriva distrugge i tuoi sogni, oltretutto dopo aver cercato in tutti i modi una soluzione per poter andare avanti, ma fin da subito erano chiare le intenzioni di buttarci fuori al più presto. Noi abbiamo sempre rispettato in tutto e per tutto gli accordi presi, infatti non abbiamo mai avuto o creato problemi a nessuno, anzi, diciamo solo che abbiamo avuto la sfortuna di trovarci in mezzo a una spartizione di proprietà che ci ha penalizzato in modo irreversibile».

