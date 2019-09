Il settore giovanile della Polisportiva Verolavecchia è stato presentato questa sera allo stadio davanti ai soci ed alle famiglie.

Settore giovanile Polisportiva

Quasi 200 ragazzi fanno delle società Polisportiva Verolavecchia e Quinzanese che da quest’anno si sono fuse creando un ottima sinergia. L’obiettivo è far giocare tutti e dare loro la possibilità non solo di imparare le basi del calcio, ma di essere educati ai valori dello sport. “La sfida è di creare un ambiente di crescita e motivazione in cui ogni bambino possa sentirsi accolto”, così il presidente della Polisportiva Maurizio Azzini. La presentazione si è conclusa con uno spiedo, ribattezzato “dell’amicizia”, per suggellare lo spirito comunitario e d’integrazione delle due società.

TORNA ALLA HOME PAGE