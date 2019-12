Montirone ha reso omaggio alle associazioni sportive e ai suoi atleti in una serata speciale, con tanti ospiti di spicco.

Natale dello Sportivo

Edizione speciale del Natale dello Sportivo quella andata in scena quest’anno a Montirone. Infatti, oltre alla Messa e alla premiazione di tutte le associazioni sportivi e degli atleti quest’anno l’evento è stato impreziosito anche da un convegno sullo sport dal titolo “Genitori e figli nello sport: ostacolo o valore aggiunto?” al quale hanno partecipato personaggi di spicco dei vari sport come gli ex giocatori del Brescia Calcio, Abde Jadid e Nicola Pavarini, l’ex capitano del Rugby Calvisano Paul Griffen e anche il ciclista della CCC Team Jakub Mareczko. Il gran finale invece è stato riservato proprio alle associazioni sportive e agli atleti di Montirone, premiati per questo 2019 che sta per concludersi.

