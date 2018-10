Incontro a Orzinuovi con l’ex allenatore dell’Albania Gianni De Biasi.

De Biasi a Orzinuovi

Storico calciatore e poi allenatore del Brescia Calcio, autore dell’incredibile qualificazione dell’Albania ai Campionati Europei di Calcio del 2016, mister Gianni De Biasi è stato il protagonista dell’incontro a Orzinuovi, all’interno della rassegna Etica Festival 2018. Il tema dell’evento era quello di convogliare l’etica alla passione calcistica e chi meglio di De Biasi poteva raccontare tutto ciò. Lui che si è sempre caratterizzato per due atteggiamenti non sempre riscontrabili negli sportivi di alto livello: grinta ed equilibrio. A lui tutto il mondo del calcio, avversari compresi, hanno sempre riconosciuto entusiasmo e una voglia di vincere sempre perseguita con una filosofia quasi “antica”, quella dei valori autentici: tenacia, orgoglio, passione, grinta e fierezza, che lo hanno distinto anche in quella parte della sua carriera che lo ha visto allenare i giovani. L’allenatore ha raccontato la sua esperienza di allenatore e si è soffermato soprattutto sull’esperienza alla nazionale albanese:” La cosa bella è stata riuscire a portare questa nazionale in alto. Una nazione che mai avrebbe creduto di raggiungere questi risultati e da tutti gli albanesi è stata vissuta come una sorta di riscatto”.

