Un fine settimana di medaglie per il Pattinaggio Trenzano

Un fine settimana di medaglie per il Pattinaggio Trenzano

Questo weekend è stato un full immersion di gare per la squadra bianco-fucsia di Trenzano guidata dalle maestre Chiara Ferrari e Valentina Romano. Tante le gare, diverse le location.

Le competizioni

In gara per le competizioni Regionale Fisr e per il Provinciale Uisp sono scese in campo 14 atlete per 16 competizioni. Anzi due pattinatrici trenzanesi hanno partecipato ad entrambe le gare in meno di 24 ore, esibendosi.

Tanti i premiati trenzanesi

I risultati non sono mancati. Camilla, Lara e Matilde M. sono state medagliate come campionesse provinciali. Sara, Letizia, Alessia e Benedetta hanno conquistato l’argento nelle diverse discipline mentre il bronzo è brillato al collo di Rebecca, Alice, Matilde C. e Nicole.

Applausi per Aurora quarta e Greta che ha ottenuto la quinta posizione in classifica. Ai Regionali Fisr invece le trenzanesi si sono distinte nonostante le atlete in gara fossero davvero tante. In classifica Lara 12esima, Rebecca 20esima, Maira 22esima, Aurora 16esima e Camilla 30esima.

Dalla dirigenza

Dallo staff del Pattinaggio bianco-fucsia è arrivato un commento a caldo per le diverse competizioni.”Grazie grazie grazie alle nostre super atlete ma anche alla super tifoseria che ci accompagna in tutte le gare, nei prossimi giorni arriveranno altre gare e altri trionfi”.