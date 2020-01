Trofeo Nuoto Città di Salò, domenica 12 gennaio, la XXII edizione inaugura il calendario eventi 2020 della Canottieri Garda. L’evento è patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Salò – Assessorato allo Sport.

Oltre mille presenze gara per il Trofeo Nuoto Città di Salò

Al Polo Sportivo Canottieri scenderanno in acqua 440 atleti, per un totale di 1057 presenze gara, appartenenti alle categorie: «Esordienti A», «Ragazzi», «Juniores» e «Assoluti».

I nuotatori sono tesserati per 20 società provenienti da Lombardia, Veneto, Trentino e Lazio.

«Questa edizione del Trofeo conferma una decisa crescita qualitativa, in linea con i nostri obiettivi – commenta Nicola Benedetti, Direttore del Polo Sportivo – Lo dimostra il livello degli atleti in gara ma anche una capacità organizzativa che migliora di anno in anno e che ci permette di guardare con ambizione al futuro».

Gli atleti in gara

Lorenzo Glessi, classe 1998, è vice campione Italiano 200 misti, tesserato per CS Esercito, si allena a Verona con il tecnico Matteo Giunta nel centro federale che è anche la «casa» di Federica Pellegrini. Durante l’ultima stagione ha fatto parte della Nazionale di nuoto alle Universiadi di Napoli, bronzo agli Eurojunior ed è Pluricampione italiano giovanile.

Giulia Rebusco, classe 2001, tesserata per Aquatic Center, è Campionessa Italiana categoria Cadetti nel 2018 e categoria Ragazze nel 2015, più volte vincitrice di medaglie d’oro ai Criteria di Riccione e Nazionale Giovanile agli EYOF di Baku 2015.

Gabriel Brushtulli (Aquatic Center) medagliato ai Criteria Nazionali Giovanili Riccione 2019, 100 rana juniores 2001 secondo classificato, 200 rana juniores 2001 secondo classificato, 50 rana juniores 2001 terzo classificato e ai Campionati Italiani di categoria Roma 2019, 50 rana juniores terzo classificato, 200 rana juniores terzo classificato.

Francesca Gallina (Aquatic Center) medagliata ai Criteria Nazionali Giovanili Riccione 2019: 800 stile libero cadette terza classificata.

Aurora Peroni (Aquatic Center) medagliata ai Criteria Nazionali Giovanili Riccione 2019: 200 rana juniores 2003 seconda classificata

Ilaria Togni (Aquatic Center) medagliata ai Criteria Nazionali Giovanili Riccione 2019, 200 rana juniores 2004 seconda classificata e ai Campionati Italiani di categoria Roma 2019 200 rana juniores, terza classificata.

Aurora Treccani (Aquatic Center) medagliata ai Criteria Nazionali Giovanili Riccione 2019, 200 rana ragazze 2006, prima classificata.

Lucrezia Zanotti (Aquatic Center) medagliata ai Criteria Nazionali Giovanili Riccione 2019, 200 farfalla ragazze 2006 seconda classificata e 100 farfalla ragazze 2006, prima classificata e ai Campionati Italiani di categoria Roma 2019, 200 farfalla ragazze, terza classificata.

Martina Ratti (Aquatic Center) medagliata ai Criteria Nazionali Giovanili Riccione 2019, 200 misti juniores 2003 seconda classificata, 400 misti juniores 2003 prima classificata e 200 dorso juniores 2003, terza classificata e Campionati Italiani di categoria Roma 2019, 200 misti juniores, terza classificata.

Il programma

Nella vasca da 25 metri a 7 corsie del Polo Sportivo, le gare inizieranno alle 9.30 con 400 stile libero, 100 farfalla, 50 dorso, 100 rana, 100 stile libero. Nel pomeriggio dalle 15.30 sono in programma 200 misti, 50 farfalla, 50 stile libero, 100 dorso, 50 rana e 200 stile libero. Tutte le gare si svolgeranno per serie formate sulla base dei tempi d’iscrizione. Il cronometraggio automatico sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi.

Le società

Nuovo Nuoto Bologna (31), Centro Sportivo Esercito (1), Acqua1Village ssd (15), An Brescia ssd (56), Aquatic Center ssd (49), Canottieri Bissolati (36), Canottieri Salò (45), Canottieri Lecco (22), Dimensione dello Sport ssd (1), Franciacorta Sport ssd (19), NC Castiglione delle Stiviere (10), Piscine Ponte ssd (14), Vittoria Alata Nuoto asd (35), Amici Nuoto Riva (34), Area 51 asd (3), Chiese Nuoto (15), Tennis Club Peschiera asd (18), Free Time asd (21), Gam ssd (1), Sporting Club Verona (14).

