Trenzano Calcio si presenta, martedì sera l’evento pubblico sugli spalti del Comunale per la scuola calcio

Tutto pronto per la stagione 2018/2019. Riparte alla grande la scuola calcio bianco-granata. Dopo la partecipata chiusura dell’anno sportivo, ad fine giugno con il torneo genitori versus figli e il pranzo sociale con i cacciatori del quagliodromo, la compagine calcistica dei giovani atleti trenzanesi si è presentata martedì 7 agosto alla popolazione.

Sugli spalti del campo di via Aldo Moro, staff e dirigenza hanno illustrato e spiegato ai tutti i presenti tutto ciò che riguarda l’anno che verrà. Tra le novità che sono subito state evidenziate nel corsa dell’incontro c’è stato il cambio di presidenza. Dopo l’annunciato ritiro dell’ex presidente Stefano Bui, comunicato già in inverno, è arrivato a sostituirlo Sergio Del Barba, già vicino e operativo nella sfera del Trenzano Calcio. Confermato anche lo zoccolo duro dello staff, dei mister e di tecnici che accompagnano la scuola sportiva locale.

Un nuovo mister per gli Esordienti

In arrivo di un nuovo coach per i ragazzi della categoria «Esordienti» per la stagione 2018-2019. Siederà sulla panchina il tecnico Mauro Solazzi.

Giocheranno in paese anche due realtà senior

Accanto ai locali, novità della stagione, anche la presenza sul campo principale di due squadre senior, che giocheranno il prossimo campionato a Trenzano. Saranno i team del Rovato e della Nuova San Paolo secondo indiscrezioni.

La serata

In serata, martedì, dalle 20.30, sono stati snocciolati i cambiamenti e presentati i calendari. Sugli spalti anche il consigliere di «Futuro Adesso» con delega allo Sport Sara Piovanelli.