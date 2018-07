Ieri sera, sabato, la finale del 13esimo torneo di Mairano ha premiato “Caffè Retró di Azzano Mella” che con 5 reti segnate ha vinto su “Bressana tinteggiature”.

I premiati del torneo di calcio a Mairano

Sul terzo gradino del podio invece “Bar Agorà”.

A premiare le squadre vincitrici sono stati “Gli amici di Manu” che da nove anni organizzano il torneo in memoria di Emanuele Agliardi, tragicamente scomparso nel 2010 in un incidente. Accanto a loro molti volontari, tra cui i rappresentati dell’oratorio.

“Siamo orgogliosi di come è cresciuto questo torneo – hanno dichiarato i genitori di Emanuele – i ragazzi sono davvero eccellenti nell’organizzazione. Siamo sicuri che tutto questo avrebbe fatto piacere a Manu: era un instancabile giocatore e appassionato di calcio”.