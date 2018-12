E’ nato il nuovo circuito dedicato alle ruote grasse ideato e organizzato dal CSI Brescia insieme ad alcune società del territorio bresciano che hanno espresso il desiderio di un circuito ‘’made in Brescia’’ e volto alla valorizzazione, oltre che sportiva, turistica del nostro vasto e variegato territorio che infatti gode del patrocinio della Provincia di Brescia.

Il circuito Terre Bresciane Csi

Il circuito consta di cinque tappe che vanno da nord, la tappa di Vezza d’Oglio, a sud, quella di Verolanuova, a est con Gavardo Tesio fino agli avvincenti percorsi di Lumezzane in una doppia versione.

Il calendario:

Verolanuova -17/2/2019

Gavardo Tesio -30/3/2019

Lumezzane -12/5/2019

Vezza d’Oglio -14/7/2019

Lumezzane -24/8/2019

Modalità di abbonamento e iscrizione

Per coloro che si iscriveranno entro il 15 Gennaio la partecipazione al circuito costerà solo €50,00 (per le donne €25,00); sarà comunque possibile iscriversi online entro il Venerdì antecedente la gara (€15,00) e in loco ad ogni tappa (€20,00).

Gli organizzatori hanno inoltre deciso di provare a contribuire all’avvicinamento delle atlete donna al mondo dell’MTB che a oggi, nella realtà ciessina bresciana, sono poco numerose. Infatti tra le modalità di abbonamento proposte le donne potranno partecipare con il 50% di sconto.

Nell’homepage del sito www.csi.brescia.it trovate un banner recante l’indicazione Terre Bresciane XC, cliccandovi si accedere a un’area nella quale sarà possibile cliccare sul pulsante dedicato alle iscrizioni, quindi vi sarà chiesto di inserire una mail alla quale, poco dopo, arriverà un messaggio contente un link per procedere all’iscrizione e infine al pagamento.