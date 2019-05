Successone per il trofeo Coni Kinder a Castrezzato. In campo la pallamano Leonessa, Cologne e Ferrarin.

Successone per il trofeo Coni Kinder a Castrezzato

Giornata di sport e divertimento a Castrezzato, al palazzetto dello Sport di via Anello. Da questa mattina è in atto il trofeo Coni Kinder organizzato dalla pallamano Leonessa. In campo ci sono le squadre Under 12 e 13, miste, della Leonessa, del Cologne e del Ferrarin. Quella vincente si aggiudica l’accesso alla fase Nazionale che si terrà a Isola di Caputo Rizzuto a settembre. Chi vincerà? Di certo, al momento, il divertimento fa da padrone!

