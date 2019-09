Successone per il Trofeo città di Orzinuovi. La manifestazione ciclistica su strada si è svolta nel pomeriggio di ieri alla presenza di numerosi corridori.

Trofeo città di Orzinuovi

In questo pomeriggio si è svolto il 31mo Trofeo Città di Orzinuovi, manifestazione ciclistica su strada organizzata dal Pedale Orceano, in collaborazione con la Fiera Regionale e patrocinata dal comune orceano. Alla corsa odierna hanno partecipato 175 corridori divisi in cinque categorie: Mattia Arnoldi si classifica primo nella Giovanissimi G.5, in quello G.6 ad imporsi è Stefano Ganini, Davide Maifredi ha vinto invece negli Esordienti 1°a-2006, Angelo Monister negli Esordienti 2°a-2005, mentre Diego Ressi ha fatto sua la gara negli Allievi. Per quanto riguarda le squadre la Romanese vince nei Giovanissimi, in quello degli Esordienti e Allievi a fare festa è la S.C. Mincio-Chiese.

TORNA ALLA HOME