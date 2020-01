Rivoluzione nel basket trenzanese, arriva un nuovo allenatore in panchina

Cambio in Promozione Basket. Arrivato in queste ore il comunicato ufficiale della squadra arancio blu. I bassaioli cambiano in panchina per il campionato di Promozione. Andrea Fraccalini è il nuovo capo allenatore della prima squadra, impegno arrivato ufficialmente e comunicato anche attraverso i canali social della squadra.

Cambio in panchina

La società trenzanese intende ringraziare coach Giorgio Tedoldi per il lavoro svolto durante la sua permanenza a Trenzano, chiusa con 9 vittorie e 4 sconfitte nell’arco del girone di andata, terminato ieri con la partita vittoriosa di Roncadelle. Queste le parole della dirigenza del team del paese dei fontanili.

Chi è il nuovo allenatore

Andrea Fraccalini, classe 1975, ha disputato le ultime 6 stagioni (con 116 presenze), come giocatore con la maglia di Trenzano e da questo campionato , conseguita la tessera da allenatore,è entrato a far parte dello staff tecnico della nostra società.