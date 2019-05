Lorenzo Sterza, atleta della scuola P.T. Kickboxing di Manerbio, dopo un anno di sacrifici ed allenamenti è salito sul gradino più alto del podio

Campione italiano e atleta della nazionale

Sabato ai Campionati assoluti italiani che si sono svolti a Rimini, gli atleti della scuola P.T. Kickboxing si sono distinti per abilità tecniche, passione e voglia di vincere. In una competizione che ha richiamato 1250 fighters da tutto il territorio nazionale, Lorenzo Sterza si è aggiudicato il titolo di Campione italiano di kickboxing ed è entrato di diritto nella nazionale azzurra. Un grande risultato ottenuto dopo mesi di duro lavoro e grazie alla sinergia di allenatori e famiglia. “Lorenzo è stato molto determinato, non ha mai avuto un calo di concentrazione e ed cresciuto molto come atleta a 360 gradi” ha spiegato il maestro Giovanni Turchetti che lo allena da quasi tre anni. Molto importante il fattore alimentazione curato da Nicolas Pelucchi della palestra Iron Angel di Manerbio. “Lorenzo sta crescendo, non è stato facile per lui rimanere nel peso della sua categoria” ha confermato Pelucchi. Una menzione speciale per la famiglia: Luisa Cremonesi, mamma dell’atleta, ha supportato con grande passione e impegno il duro lavoro a cui Sterza si è sottoposto negli ultimi mesi. “E’ stato davvero molto bravo”. Nella competizione di Rimini si sono distinti altri due atleti della scuola P.T. Kickboxing: Filippo Benvenuti, 16enne di Gambara, e Valerio Scavone, 16enne di Cigole, entrambi hanno guadagnato il bronzo nelle rispettive categorie.

Prossimi impegni

Gli allenamenti però non sono finiti: Sterza è già al lavoro per le prossime competizioni. Coppa del Mondo e gli Europei, che si svolgeranno entrambi in Ugheria a fine maggio, sono i prossimi impegni in cui il giovane atleta dovrà dimostrare tutte le sue capacità. Anche i compagni di squadra Scavone e Benvenuti si stanno preparando per il Bestfighter wako world cup che si svolgerà a Rimini all’inizio di giugno.

