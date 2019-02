L’ultima chance per riportare il torneo di tennis a Manerbio è oggi. Dopo la cancellazione delle date dello scorso agosto non esistono seconde opportunità: ora la speranza di molti appassionati è che l’evento possa rinascere più bello di prima.

Quale futuro per il torneo

Tra pochi mesi la città potrebbe diventare di nuovo un piccolo centro del mondo tennistico. Aggirandosi per il circolo di via Luzzago si respirava aria di grandi eventi. Il campo centrale, quello dei big match, era costantemente assediato da appassionati; nel parco circostante, dove gazebo e stand gastronomici lo facevano da padrone, prosperava un festival cosmopolita del linguaggio: inglese, spagnolo, tedesco, francese. Le difficoltà economiche, specchio di una crisi che sta colpendo anche il mondo del calcio con il fallimento di tante società prestigiose, tuttavia, hanno impedito che il grande tennis sbarcasse a Manerbio nel 2018: ma se da una parte rimane lo scoglio delle mille difficoltà, dall’altra c’è un inarrestabile desiderio di riscatto sociale, la voglia di tante persone di mettersi in gioco e di partecipare a una sana manifestazione.

L'articolo completo sul Manerbio week in edicola da venerdì 1 marzo.

