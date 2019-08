Questa sera, allo stadio di Verolavecchia, si è svolto il primo memorial dedicato al famoso dirigente sportivo Domenico Bandera.

Torneo Triangolare

Polisportiva Verolavecchia, Verolese calcio e U.S. Oratorio Gambara, le squadre dirette da Bandera, si sono sfidate per onorare la memoria di un dirigente che ha fatto la storia del calcio. Famoso in tutta la provincia bresciana, Bandera è stato un esempio lealtà, competenza e passione. “Mio padre non solo mi ha trasmesso la passione, ma anche i più genuini valori del calcio”, ha ricordato il figlio Diego Bandera.

Presentata la prima squadra di Verolavecchia

Durante il primo memorial Domenico Bandera è stata presentata la prima squadra della Polisportiva Verolavecchia. Riconfermata la maggior parte degli atleti con qualche aggiunta di nuovi giovani talenti ricchi di entusiasmo. “Scendiamo sempre in campo per vincere, ma è importante tenere i piedi per terra e restare umili”, ha spiegato l’allenatore Corrado Duri.

