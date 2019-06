Questa sera all’oratorio Giacinto Gaggia è stata premiata la squadra G. S. O. Verolanuova per la vittoria nel campionato del Csi

Una vittoria al cardiopalma

Il 14 aprile la G. S. O. Verolanuova ha battuto in casa l’Asteras Chiesanuova con un punteggio di 5 a 4. Una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Questa sera è stata Amelia Morgano, presidente Csi Brescia, a premiare la squadra per il primo posto nel Campionato provinciale calcio a 7 Top Junior. “Questi ragazzi sono fantastici, li allenerei ancora altre 1000 volte – ha dichiarato l’allenatore Gottardo Federici – Sono cresciuti come squadra e come individui: sono molto orgoglioso”. Grande soddisfazione anche nelle parole di Morgano che ha sottolineato quanto siano importanti gli oratori per la promozione dello sport e dei valori ad esso ispirati.

Finali del torneo notturno

Questa sera si sono disputate le finali del torneo notturno organizzato dal Gruppo Sportivo Oratorio. La classifica ha visto al primo posto Impresa Edile La Verola, seguita da Il Parco, Maneggio Orsini e Radio Basilica. “Siamo contenti di essere riusciti ad organizzare questo torne dopo due anni di stop”, ha ricordato Giulia Tanghetti, presidente del G.S.O.

