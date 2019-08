Pavonebeach 2019 ha coinvolto gli appassionati di pallavolo con un grande spettacolo sportivo: partite e giocatori di altissimo livello.

Una finale molto combattuta

Il torneo di Beach Volley, noto in tutta la bassa e ormai anche nel cremonese ha registrato un ottimo risultato in termini di iscrizioni e di pubblico. Pavonebeach è stato organizzato da Valerio Astori, Nicola Godizzi, sd Pavonese Volley e Real Leno Volley, con il patrocinio del Comune. “Siamo molto soddisfatti di questa edizione: il livello di gioco è altissimo”, ha sottolineato Astori. Primo posto per i Sempre sul pezzo, seguiti dai Beer… bantelli, e dai Rutti di bosco. Le premiazioni sono state fatte dal vicesindaco Gloria Baronchelli che ha sottolineato l’importanza dello sport come momento aggregativo ed educativo.

