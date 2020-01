La Pallavolo Montirone da 30 anni è un punto di riferimento e un’eccellenza per il paese.

Pallavolo Montirone

Da oltre trent’anni la Pallavolo Montirone è un punto di riferimento per il paese.

Una società sana, che ha basi solide e che non perde mai la voglia di rinnovarsi, migliorarsi e divertirsi.

Tutto questo è la Pallavolo Montirone, quest’anno impegnata con il minivolley, l’Under 12, Under 13 e Under 16.

Quest’ultimo gruppo, oltretutto, disputa anche il campionato senior di Prima divisione ed è la squadra senior più giovane tra tutte quelle presenti in Provincia. “E’ bello vincere, ma a noi piace innanzitutto formare delle atlete che potranno giocare a Montirone, ma magari anche altrove” – le parole di Raffaella Biloni, presidente della società. Proprio Raffaella Biloni è stata recentemente premiata come miglior dirigente del 2019. “La Pallavolo di Montirone rappresenta un’eccellenza che abbiamo il piacere di avere nel nostro territorio” – ha sottolineato l’assessore allo Sport, Filippo Spagnoli.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 31 gennaio.

TORNA ALLA HOME PAGE