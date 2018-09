Palla tamburello a Travagliato: sabato si gioca la Supercoppa maschile di Seie B. La Supercoppa di Serie A è stata rinviata al 13 ottobre.

Palla tamburello a Travagliato Sabato si gioca la Supercoppa

Travagliato patria della Palla tamburello: un sabato di grande sport per la Supercoppa di Serie B. Questa mattina, nella sala consiliare, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di questo importante evento sportivo. Non solo erano presenti il sindaco Renato Pasinetti e il vicesindaco Simona Tironi, che si sono detti “orgogliosi di ospitare questa manifestazione sportiva”. Ma anche il presidente nazionale della Fipt (Federazione italiana palla tamburello) Edorado Facchetti. Tra i banchi erano presenti anche il sindaco di Corte Franca Gianpietro Ferrari e l’assessore allo Sport di Capriano del Colle Ferruccio Veschetti. La conferenza è stata presentata dal presidente provinciale Franco Casanova e dal segretatio provinciale Matteo Ravarini, che ha ricordato quanto questo sport sia legato alla città di Travagliato. Infine, non poteva mancare una figura sotrica della realtà sportiva di Travagliato, l’ex presidente Sergio Pancheri.

Supercoppa di Serie B

La partita verrà disputata sabato alle 15 proprio nel centro sportivo, da poco restaurato, di Travagliato. La gara sarà tra il Bonate Sopra e il Cereta di Mantova. La partita per la massima Supercoppa non si terrà domenica alle 15, ma è stata rinviata a sabato 13 ottobre alle 14.30. Infatti, non è stato ancora assegnato il titolo di Campione d’Italia.