Questa sera a San Paolo è andato in scena il Natale dello Sportivo.

Natale dello Sportivo

Le associazioni sportive di San Paolo si sono riunite, nella serata di ieri, per la festa in loro onore.

Un momento piacevole, condividendo insieme le proprie passioni e i valori che sono imprescindibili per lo sport in cui non conta solo vincere, ma anche i principi di rispetto e di lealtà verso l’avversario.

La serata ha avuto il suo punto focale con la Messa celebrata all’interno della palestra comunale dal parroco don Alessandro Cremonesi, per poi arrivare allo scambio di auguri che ha realizzato il Comune sanpaolino, consegnando a ogni gruppo sportivo una borraccia.

