Dopo molti anni di assenza è rinata una bella realtà sportiva: Oratorio San Filippo Neri Milzano è la squadra che ha riportato il calcio in paese.

Oratorio San Filippo Neri Milzano

Questo pomeriggio è stata ufficialmente presentata la squadra di calcio Oratorio San Filippo Neri Milzano. Nata per volontá di un gruppo di ragazzi desiderosi di mettersi in gioco. La squadra è iscritta al campionato Csi Amatori e oggi affronterà il Gso Verolanuova. “Sono orgoglioso di voi come sindaco e come cittadini”, si è congratulato il sindaco Massimo Giustiziero. “Ringrazio tutti ragazzi che hanno deciso di venire a giocare nella nostra squadra e tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa realtà”, ha spiegato il presidente Fabio Sitzia.

