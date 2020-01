Si chiude a Gussago contro il Franciacorta la prima fase di campionato per il Micro-B Rugby del Chiese. Un finale amaro, con tanto rammarico per i molti punti persi durante le precedenti partite.

Parola d’ordine: dare il meglio

Per il Micro-B non resta che concentrarsi per onorare al meglio l’ultima parte di stagione, tutta da decidere. La formazione è già condizionata dalle assenze in prima linea con la conseguenza “lista corta” come previsto da regolamento. Calcio d’inizio domani, domenica 26, alle ore 14:30 a Gussago.

