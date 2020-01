Marta Rossetti, per la sciatrice di Raffa di Puegnago è un periodo d’oro.

Marta Rossetti brilla in pista

Martedì i suoi primi punti in Cdm nello slalom di Flachau, venerdì il successo nel medesimo format della Coppa Europa, anche questo per la prima volta. La 20enne di Puegnago sul Garda, inoltre, ha brillato anche sulla pista austriaca di Zell am See, avendo la meglio sull’austriaca Elena Stoffel, seconda e in rimonta nella seconda run.

Un anno fa il debutto alla Coppa del Mondo di Zagabria

Lo scorso anno ha debuttato nello slalom di Coppa del Mondo a Zagabria, coronando così un sogno, dopo un inizio di stagione spumeggiante.

Marta vive a Raffa di Puegnago, a Salò ha frequentato la scuola primaria «San Giuseppe», la secondaria di primo grado «Enrico Medi» e il Liceo Scientifico «Enrico Fermi» fino alla classe terza. Il ciclo di studi liceali lo ha terminato al Liceo «Dante Alighieri» di Desenzano del Garda. Ora è iscritta alla Facoltà di Economia a Brescia.

«Quando sono entrata in nazionale due anni fa ho iniziato a credere che lo sci potesse rappresentare la strada giusta da percorrere – ha dichiarato Marta – ma già da qualche anno lo custodivo come sogno senza sapere fino in fondo se fosse davvero realizzabile».

TORNA ALLA HOMEPAGE