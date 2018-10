Esordio amaro in serie B per l’Orzinuovi che viene sconfitta 73-75 da Faenza.

Orzinuovi – Faenza

Una gara perfetta per tre quarti e poi il crollo nell’ultimo periodo. Orzinuovi viene sconfitta al fotofinish da Faenza che espugna il PalAmbienti con il risultato di 73-75. Grande amarezza per gli orceani che al 30′ conducevano di 21 punti (58-37). Faenza però si è dimostrata una grande squadra e con un parziale di 15-0 è riuscita a ribaltare l’inerzia (58-52). Orzinuovi ha cercato di rialzarsi ma l’incredibile parziale subito all’inizio dell’ultimo quarto ha tagliato le gambe e fatto perdere fiducia a Peroni e compagni. Faenza, nella sfida che si è risolta in volata, è dunque riuscita a imporsi 73-75.

