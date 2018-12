L’Orzinuovi basket oggi impegnata sul campo della capolista Cesena.

Cesena – Orzinuovi

Dopo la vittoriosa partita di Scandiano contro Reggio Emilia arriva un’altra trasferta per l’Orzinuovi basket. E che trasferta: i biancoblu saranno infatti di scena alle 18 a Cesena per affrontare la capolista Cesena. I romagnoli, freschi di firma con il nuovo main sponsor Amadori, sono senza dubbio la principale candidata per la promozione in serie A2 e dunque non sarà una partita facile per Peroni e compagni. Anche Orzinuovi però, che è ancora imbattuto in trasferta, è reduce da un positivo momento con tre vittorie consecutive e proverà a giocarsela. Sarà anche l’occasione per vedere all’opera le due migliori difese del campionato.

