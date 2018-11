L’Agribertocchi Orzinuovi basket in campo oggi alle 18 contro Olginate.

Olginate – Orzinuovi

Dopo la sconfitta casalinga contro Vicenza (64-69) torna in campo stasera alle 18 l’Agribertocchi Orzinuovi basket sul campo di Olginate. Una partita importante dove la squadra di coach Stefano Salieri metterà in campo tutta la voglia di riscatto. Orzinuovi, che in casa ha vinto una sola partita su quattro, è invece imbattuta in trasferta (vittoriosa a Bernareggio e Crema) e vuole oggi il tris consecutivo lontano dalle mura amiche.

