L’Orzinuovi basket esordirà questa sera alle 19, contro Desio, nel torneo di Bernareggio.

Antipasto di campionato

Il torneo di Bernareggio sarà un vero e proprio antipasto di campionato per l’Orzinuovi basket. Sono ben otto infatti le squadre al via di questo torneo e tutte quante parteciperanno anche al prossimo campionato di serie B. Ieri, nella prima giornata, Omegna ha superato i padroni di casa così come Lecco ha avuto la meglio su Vigevano. Oggi alle 19, tocca a Orzinuovi: la formazione di coach Stefano Salieri affronterà Desio. Alle 21 invece ci sarà Reggio Emilia – Urania Milano. Il torneo “Bitre” proseguirà poi domani dove torneranno in campo le squadre che hanno giocato nella prima giornata: le squadre che hanno vinto all’esordio faranno una sorta di semifinale per decidere chi andrà in finale e chi dovrà accontentarsi di giocare la finalina per il terzo e quarto posto. Le squadre che hanno perso all’esordio invece si sfideranno tra loro e andranno poi a finire nella finale per il 5/6 posto o per il 7/8 posto. Stessa cosa succederà venerdi, dove tornerà in campo Orzinuovi che giocherà alle 19 qualora dovesse perdere oggi mentre invece alle 21 qualora oggi riuscisse a spuntarla. La giornata finale sarà poi domenica con un ricco programma: alle 15 finale 7/8 posto, alle 17 finale 5/6 posto, alle 19 finale 3/4 posto e alle 21 la gara che assegnerà il torneo.