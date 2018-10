Stasera a Bernareggio l’Orzinuovi basket cerca il primo successo in campionato.

Bernareggio – Orzinuovi

Torna in campo questa sera alle 20.50 l’Orzinuovi basket che cerca sul campo di Bernareggio la prima vittoria in campionato. Una vittoria che sembrava ormai centrata domenica scorsa: al 30′ infatti gli orceani conducevano di 21 punti contro Faenza (58-37). Quello che è successo poi ormai è storia con i romagnoli che hanno operato una prodigiosa rimonta e portato via i due punti da Orzinuovi. La squadra di coach Stefano Salieri ora cerca riscatto: la prima vittoria in campionato non deve essere rimandata.

