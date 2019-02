Campionati Regionali di Sci Alpino per i più giovani nel nome di Cancro Primo Aiuto. Presentate a Palazzo Lombardia le gare di Allievi, Ragazzi, Cuccioli e Baby in programma a febbraio e a marzo a Santa Caterina Valfurva. E’ intervenuta anche la campionessa Elena Fanchini, testimonial della Onlus.

Campionati Regionali di Sci Alpino per i più giovani

Sono oltre 1.200 i giovani atleti che si contenderanno il titolo di Campione regionale di sci alpino sulle nevi di Santa Caterina Valfurva (So) in occasione dei Campionati Regionali di Sci Alpino. Le gare per gli under 12 Pulcini (Cuccioli, classi 2007/2008, e Baby, classi 2009/2010) saranno questo fine settimana, 23 e 24 febbraio, mentre la sfida tra gli under 16 Children (Allievi, classi 2003/2004, e Ragazzi, classi 2005/2006) è in programma dal 14 al 17 marzo.

Sport e solidarietà con Cancro Primo Aiuto

La manifestazione, organizzata dalla Onlus monzese Cancro Primo Aiuto tramite l’associazione Oltre Cpa, e che vede la collaborazione degli Sci Club di Lecco e della Valsassina, è stata presentata a Palazzo Lombardia e ha visto la partecipazione della campionessa di sci Elena Fanchini, testimonial di Cancro Primo Aiuto, dell’assessore regionale a Sport e Giovani Martina Cambiaghi e del sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi.

“Una festa per famiglie”

«Un evento sportivo, ma anche una festa per tante famiglie che vivono il mondo dello sci – ha esordito Omar Galli, team manager di Oltre Cpa – Inoltre, una grande occasione per Cancro Primo Aiuto per far conoscere le numerose attività e servizi che mette in campo a favore dei malati oncologici». «Sport & Solidarietà è un binomio in cui crediamo da anni – ha continuato Flavio Ferrari, amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto – e che ci ha permesso sia di raccogliere le risorse per portare avanti numerosi progetti sia di avvicinare molte persone per poterle aiutare».

Guardando ai Giochi Olimpici

«Ancora una volta siamo in prima linea per valorizzare e incentivare lo sport di base ospitando in Regione Lombardia i campionati giovanili di sci alpino, grazie anche alla proficua collaborazione con Cancro Primo Aiuto che ringrazio – ha sostenuto Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – Ricordiamo che gli atleti che saranno in gara a Santa Caterina nelle diverse categorie potrebbero poi nel 2026 vestire la maglia Azzurra e difendere i colori dell’Italia se a giugno arriverà la decisione positiva del Cio e Milano e Cortina ospiteranno i Giochi Olimpici».

«Questi Campionati regionali hanno una molteplice valenza – ha concluso il sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi – Innanzitutto sono l’occasione per far crescere nei giovani una cultura sportiva che spesso manca. Poi sono un’opportunità per conciliare il mondo dello sport con quello della cura e della salute, un compito che Cancro Primo Aiuto sa svolgere in modo egregio. Infine, sono un esempio concreto delle rilevanti capacità organizzative del nostro mondo sportivo, come già dimostrato in occasione della Coppa del Mondo di sci a Bormio: qualità che, insieme alle bellezze e alle altre risorse dei nostri territori, ci fanno ben sperare nella possibilità di portare le Olimpiadi in Italia».