La prima edizione del torneo notturno a sei giocatori, all’oratorio di Barbariga, è stata vinta dall’Idraulica Martinelli.

La prima edizione

Se il buongiorno si vede dal mattino il torneo notturno di Barbariga è destinato ad avere sempre un grande successo. La prima edizione infatti, del torneo a 6 giocatori, è stata seguitissima e ha radunato tante famiglie all’oratorio. Anche perché gli organizzatori hanno deciso di organizzare anche un quadrangolare della categorie 2003, un triangolare della categoria 2006 e una partita di ragazzi del 2008/2009. Dunque hanno trovato spazio non solo i “grandi”, ma anche ragazzi e bambini. Per quanto riguarda il torneo, la vittoria è andata all’Idraulica Martinelli di San Paolo che in finale si è imposta sulla Onoranze Funebri Marca.