Le Libellule in gara a Trenzano, tante le piccole bianco-verdi a premio.

Le Libellule in gara a Trenzano nel fine settimana

Due giorni di sport negli spazi della palestra comunale di via Marconi, per un weekend dedicato alla ginnastica artistica. Anche la compagine trenzanese delle Libellule ha dato filo da torcere alle avversarie ottenendo numerosi piazzamenti e podi.

A premio

Tante le libellule che sono salite sul podio sabato 9 e domenica 10, trionfando nelle diverse categorie e discipline. Diversi i riconoscimenti agli attrezzi e al corpo libero.

Continuano gli allenamenti

Continuano ora gli impegni per le Libellule guidate da Adriana Bertoli, Jennifer Gatta e Denise Bonomi che saranno ancora in gara a fine mese a Seniga e a Trenzano, per riconfermarsi nell’elite della ginnastica bresciana.

I vincitori

Alle premiazioni era presente anche il primo cittadino Italo Spalenza e i volti dell’Amministrazione.

Venerdì nel prossimo numero del Chiariweek in edicola ampio spazio ai premiati e alle diverse medaglie.