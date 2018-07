Al termine di una finale entusiasmante la Lic riesce a superare 7-6 la Central Farma e si aggiudica il torneo di beach soccer.

Spettacolo a Verolanuova

Si è conclusa in bellezza la Marathon Beach soccer, diventata ormai un appuntamento fisso per gli appassionati verolesi ma non solo. Un torneo diventato ormai una tradizione che ha avuto un epilogo da cuore in gola. La finale infatti è stata un suggeguirsi di emozioni: a vincere il titolo è stata per la quarta volta consecutiva la Lic, che ha battuto in rimonta 7-6 la Central Farma. Decisivo il gol di Michele Guarneri su splendida sponda di Diego Mombelli.

Nella finale per il terzo/quarto posto invece successo della Oltre casa che ha battuto l’Atletico Madrink 7-5.