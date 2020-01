La ginnastica artistica trenzanese in gara con 28 atlete in gara domenica 26

La ginnastica artistica trenzanese in gara con 28 atlete ha ottenuto applausi, medaglie, podi e risultati, domenica scorsa. Nel fine settimana del 26 gennaio, si è svolta la prima prova provinciale di ginnastica artistica per i livelli base a Pezzaze. Folta la rappresentanza delle verde-nero bassaiole che hanno schierato nella giornata di gara quasi trenta atlete.

La prova della mattinata

La mattina sono scese in gara venti squadre nella categoria “P1”, tra cui la formazione trenzanese. Podi, risultati e una ricca gallery saranno pubblicati nel numero di venerdì 31 gennaio con le campioncine locali sul podio.

Nel pomeriggio spazio alle giovanissime

Nel pomeriggio le bambine della categoria “Champion Gym” alla loro prima esperienza, che con la somma dei punteggi approdano in terza, seconda e prima fascia. Giorgia, Viola, Aurora, Alessia, Noemi, Aya, Melissa, Erika, Emily e Sofia, Greta M., Camilla, Greta C., Maira, Matilde ed Emma B hanno gareggiato per Trenzano.

Continuano gli allenamenti

Le trenzanesi si stanno però preparando per il prossimo evento, la gara provinciale per le categorie “P2”, “C” e “B” a Rovato, nel fine settimana prossimo del 1 e 2 febbraio.