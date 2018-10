Inaugurato a Orzinuovi il nuovo stadio comunale.

Nuovo stadio per l’Orceana

Oggi pomeriggio c’è stata l’inaugurazione del nuovo stadio dell’Orceana. Un’opera attesa ormai da quindici anni e che finalmente ha visto la luce. Presenti al taglio del nastro, oltre al sindaco Andrea Ratti e all’assessore allo Sport, Alessandro Battaglia, Giuseppe Riccardi, ex giocatore del Brescia e riferimento per la comunità calcistica cittadina. E’ stato proprio quest’ultimo a tagliare il nastro davanti a una tribuna gremita. “E’ un’opera da più di due milioni di euro a cui hanno partecipato sia il pubblico che i privati – ha così commentato il primo cittadino – Il vecchio stadio rimarrà comunque al servizio della comunità”.

Amichevole di lusso

Dopo la cerimonia di inaugurazione la squadra locale dell’Orceana ha sfidato in amichevole la prima squadra del Brescia Calcio, militante in serie B. Una bella occasione di festa per tutti.

