Inaugurati i campi: il calcio a Bagnolo ha un nuovo volto.

Nuovi campi

Sono stati inaugurati questo pomeriggio i campi da calcio di via Borgo a Bagnolo Mella. Una struttura nuova di zecca, la cui gestione è stata affidata alla Fionda Bagnolo, società calcistica affiliata al Brescia Calcio. Presente all’inaugurazione l’Amministrazione e il tecnico biancoblu Eugenio Corini: il taglio del nastro è avvenuto durante l’intervallo della partita fra il Rondinelle e la Bagnolese, formazione che milita in prima categoria.

“Siamo particolarmente contenti di poter condividere un momento così importante per la nostra comunità insieme al Brescia – ha sintetizzato il sindaco Cristina Almici – Essere riusciti ad affiancare al comunale di viale Stazione, ma anche al campo di via Lizzere e a quello dell’oratorio, questi due terreni da gioco rappresenta un prezioso passo in avanti che siamo qui a celebrare con le nostre amate Rondinelle. Questa giornata costituirà un momento molto importante per il movimento calcistico bagnolese e per i suoi innumerevoli appassionati e praticanti, una gioia resa ancora più speciale dall’illustre presenza di questo Brescia che si sta facendo valere anche in un campionato difficilissimo come la serie A”.

