Il Trenzano Basket ruggisce come una Leonessa domenica sera allo stadio di Brescia

Il Trenzano Basket ruggisce come una Leonessa assieme ai campioni della pallacanestro bresciana

In occasione della 21esima giornata di campionato della Seria “A” di pallacanestro tra la Germani Basket Brescia e la Dolomiti Energia Trentino è stata ospitata al PalaLeonessa la compagine sportiva del Asd Trenzano Basket.

Il progetto giovani con la “palla a spicchi”

BBL Youth Generation Program è il progetto di Basket Brescia Leonessa realizzato in collaborazione con Lazzari&Lucchini Srl, Title Sponsor del Settore Giovanile di Basket Brescia, e UBI Banca, Official Bank del club per portare sul campo anche le realtà giovanili e under del basket di provincia.

Meritevole il percorso degli arancio blu guidati dal presidente Marco Ferraretti, dal vice presidente Fabio Macobatti, dal dirigente responsabile Giovanni Borella e dal responsabile settore giovanili Giacomo Falsina.

I team sul campo

Lunga la lista delle squadre della compagine trenzanese:

Squadra senior:

Promozione

Settore giovanile:

Under 18

Under 16

Under 15 (in collaborazione con Sp. Castegnato)

Under 14

Under 13 (in collaborazione con Sp. Castegnato)

Minibasket: