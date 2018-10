A Bernareggio è arrivata la prima vittoria in campionato per l’Orzinuovi basket.

Orzinuovi corsara a Bernareggio

Una vittoria importante che regala autostima. Sono due punti d’oro quelli presi con autorità e pieno merito dall’Orzinuovi basket su un campo difficile e insidioso come quello di Bernareggio. Un successo sofferto in un match dove però Orzinuovi ha sempre condotto: il 78-84 finale è stato il giusto premio. E così dopo nove mesi Orzinuovi ritrova la vittoria: l’ultima era stata a gennaio quando la formazione orceana militava in A2.

Adesso l’obiettivo è dare continuità: domenica al PalAmbienti arriva l’imbattuta San Vendemiano per un’altra sfida importante.

