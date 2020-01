Da dieci anni lo Sci club dellese è un riferimento per la Bassa bresciana.

Lo Sci club compie 10 anni

Lo Sci club dellese compie dieci anni. L’associazione presieduta e guidata da Angelo Sigalini e dal suo vice Daniele Rossi (che ricopre anche le cariche di segretario e tesoriere) è sempre più radicata nel territorio tanto da essere diventata un punto di riferimento per tutta la Bassa bresciana.

E come ogni anno, con l’inizio dell’inverno, lo Sci club ha ripreso con le sue gite: il 7 e l’8 dicembre la prima a Stubai, mentre domenica scorsa a Obereggen. “Siamo molto soddisfatti perché abbiamo iniziato alla grande la nuova stagione – ha spiegato il presidente Sigalini – Quest’anno poi è il decimo anno e ci teniamo in maniera particolare: alla chiusura della stagione è prevista una grande festa”.

