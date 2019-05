Da Capriano a Roma per vincere i Nazionali di Kudo: Simone Casanova è campione italiano.

Da Capriano a Roma

Ha trentatreanni, lavora come magazziniere ed è il campione italiano di Kudo per la categoria 260 senior. Un titolo conquistato con passione e incrollabile forza di volontà, che ha portato Simone Casanova sulle vette della competizione svoltasi a Roma nel week end.

Atleta dell’Asd «Budokan Franciacorta» di Rovato, il caprianese pratica il Kudo da circa 8 anni: una disciplina dalla storia piuttosto recente, ufficialmente fondata nel 1981, che fa parte delle arti marziali miste e che si combatte a contatto pieno, unendo varie tecniche. E sono proprio queste che, secondo il neo campione, fanno la differenza in una gara

