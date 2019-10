Da assessore a campione, Ferruccio Veschetti ha conquistato l’argento ai Mondiali di ciclismo su pista.

Da assessore a campione

Trentotto titoli Italiani, tre Europei, due Campionati del Mondo e una sfilza di titoli regionali che (e lo dice senza falsa modestia) «ormai ho smesso di contare. Ferruccio Veschetti, 59 anni, ex assessore allo Sport della Giunta Spagnoli, è tornato a far parlare di sè: lo ha fatto in sella alla sua bici, conquistando la medaglia d’argento ai Mondiali Master di ciclismo su pista andati in scena a Manchester la scorsa settimana.

