Calcio per tutti alla nuova Asd Roccafranca. L’associazione sportiva dilettantistica è stata presentata ieri sera in paese.

Nuova Asd Roccafranca

Il campo verde dell’Asd Roccafranca aspetta solo di essere calpestato. Inaugurata ier sera, l’associazione mettera il suo impianto sportivo a disposizione di bambini e ragazzi, dai più piccoli della scuola calcio e dei pulcini fino agli esordienti. L’Asd Roccafranca punta però fin da subito a coinvolgere anche le ragazze.

Il progetto, dopo il fermo dovuto al ricambio della giunta, è rinato grazie agli sforzi congiunti del presidente Martino Massetti e del segretario Davide Ferraresi, messi in grado di operare dall’amministrazione attuale. “Ma il comune e l’Asd non sono collegate. Se la giunta dovesse cambiare, l’associazione stavolta deve essere in grado di continuare.”, ha detto l’assessore allo Sport Angelo Franzelli.

Le prime iscrizioni sono state raccolte la sera dell’inaugurazione, prima che agli ospiti venisse offerto un rinfresco. Non resta che aspettare la prima partita per fare il tifo.

