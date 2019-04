Si giocava in tutte le categorie nel fine settimana di calcio a Brescia, dalla C alla Terza, aspettando la B (Lecce-Brescia di stasera). Verdetti ufficiali per (quasi) tutti, anche in termini di accoppiamenti playoff e playout, con tante novità rispetto a due settimane fa.

I risultati chiave

Deve ancora scendere in campo la Feralpisalò, nel giorno che potrebbe dare al Pordenone l’ufficialità della promozione in B. Già finita, invece, la trasferta della Calvina a Carpaneto: l’ennesimo pari di stagione regalerebbe, a 90′ dalla fine, la salvezza diretta ai biancazzurri. In Eccellenza vince la Bedizzolese, quarta, mentre il Desenzano riesce a non perdere contro il Lumezzane (0-0). Può festeggiare il Borgosatollo, promosso nel girone H di Prima: chiude terza la Voluntas Montichiari. Nel G “colpo” salvezza del Calcinato che guadagna due posizioni battendo 2-1 il Gussago. Playoff regionali, senza passare da primo e secondo turno, per la Nuova San Paolo nel girone F di Seconda.

I verdetti per ogni girone

Nota: è sempre segnata in casa la squadra che gioca sul suo campo il turno secco dei playoff o il ritorno dei playout (l’andata è a campi invertiti). In grassetto i nuovi verdetti “diretti”

Serie D girone D-bassa classifica: Axys Zola (già salvo per gli scontri diretti con Pavia e Mezzolara) 38, Calvina 36, Pavia e Mezzolara 35, Sasso Marconi 34, San Marino 31, Classe 29. Oltrepovoghera retrocesso con 22

Eccellenza girone C-Brusaporto in D, playoff Vertovese-Telgate e Breno-Bedizzolese, playout Calcioromanese-Casazza e San Lazzaro-Orceana, Orsa Iseo in Promozione

Promozione girone D-Prevalle in Eccellenza, ai playoff il Lumezzane attende la vincente di Ome-Sporting Desenzano. Vighenzi fuori dai playoff (-17 punti dalla seconda), i playout non si disputano per lo stesso motivo, Marmirolo, Nuvolera e Coccaglio in Prima

Prima Categoria girone G-Rodengo Saiano in Promozione, ai playoff il Bienno attende la vincente di Cellatica-Lodrino (Sporting Club a -10 dalla seconda), playout Calcinato-Bovezzo e Gussago-Valtrompia, Saiano in Seconda

Prima Categoria girone H-Borgosatollo in Promozione, playoff Curtatone-Pralboino e Voluntas Montichiari-Bagnolese, playout Torrazzo-Pol. Futura, Persico Dosimo e Poggese in Seconda

Seconda Categoria girone E-Vs Lume in Prima, ai playoff il Castegnato attende la vincente di Real Castenedolo-Carpenedolo (Valtenesi a -12 dalla seconda), playout Sirmione-Navecortine, Virtus Rondinelle in Terza

Seconda Categoria girone F-Pavonese in Prima, Nuova San Paolo ai playoff regionali (+10 sul Gambara terzo), playout Villaclarense-San Paolo, Oratorio Lograto in Terza

Terza Categoria girone B-Gottolengo in Seconda e vincitore della Coppa Lombardia, ai playoff il Real Borgosatollo attende la vincente di Bettinzoli-Flero (Pontevichese a -11 dalla seconda)

Terza Categoria girone C-Ponte Zanano in Seconda, playoff Roè Volciano-Serle e Collebeato-Botticino