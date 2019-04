Altra giornata al top per il calcio bresciano: dopo il 2-1 in rimonta del Brescia sul Foggia, sabato in serie B, le maggiori squadre dilettanti non steccano l’ultimo appuntamento di marzo.

C e D: rimpianto Salò, Calvina in corsa salvezza

Domenica agrodolce: la Feralpisalò viene fermata in casa dalla Giana Erminio, che pareggia all’80’ con Perna il vantaggio verdeblu di Vita, arrivato venti minuti prima. Salodiani sempre terzi a -9 dal Pordenone nel girone B di Serie C: i playoff sono già blindati. Una categoria sotto, la Calvina espugna Sasso Marconi, con gol nel finale (all’80’) del bomber Alessandro Triglia, e si porta al sestultimo posto con 31 punti: la salvezza diretta è a +1, il penultimo posto del Classe è 5 lunghezze sotto.

Regionali: Bedizzolese seconda, Dese ancora in lotta playoff

In Eccellenza arriva un’altra vittoria esterna per la Bedizzolese (0-1 a Casazza): i granata agganciano la Vertovese in seconda piazza, dietro l’irraggiungibile Brusaporto che di fatto è in D. Perde invece il Ghedi, battuto 3-1 a Cazzago. In Promozione vincono Desenzano (0-2 a Castel d’Ario) e Vighenzi che supera il Coccaglio, agganciato all’ultimo posto dal Nuvolera. Pari per Castiglione e Asola, perde la Castellana superata dall’Ome.

In Prima, non si ferma più la Voluntas Montichiari, già certa dei playoff e vicina al grande traguardo: con il Porto finisce 2-0. Castenedolese quinta dopo lo 0-0 in casa del Psg, vince in rimonta anche il Borgosatollo secondo. Unica sconfitta per il Calcinato, battuto 2-1 a Lodrino e di nuovo in zona playout: i rossoblu sono quintultimi con 30 punti.

Minors: ultima chiamata Valtenesi

In Seconda c’è già una promossa, l’Ospitaletto nel gruppo D: gli arancioni potrebbero giocare in Promozione, grazie a un accordo con l’Orsa Iseo che prenderebbe il loro posto in Prima. Nell’E i giochi non sono ancora decisi, anche se la Vs Lume conserva 6 punti sul Castegnato che ha vinto a Sirmione per 0-3. I viola ospiteranno la Valtenesi, che in piena emergenza difensiva supera 4-1 il Paitone e dovrà andare a vincere per portarsi a -11 e mantenere vivo il sogno playoff. Vincono anche Real Castenedolo e Virtus Feralpi, 0-0 tra Carpenedolo (agganciato al terzo posto dal Real) e Pozzolengo. La vittoria più cruciale però arriva dal Remedello che nel gruppo F supera 1-3 il Robecco. Cade in casa nel derby l’Ac Ghedi, già salvo. La capolista Pavonese, a +8 sulla seconda, deve attendere per festeggiare.

Poco da segnalare in Terza, dove nel gruppo B restano in due a giocarsi il successo: Real Borgosatollo e Gottolengo. I gialloblu battono 1-2 allo scadere la Bettinzoli terza, i bassaioli strapazzano 6-0 la Cigolese, e domenica è scontro diretto (Real a +1, ma dovrà riposare all’ultima giornata). Nel girone mantovano vengono promossi i bresciani “di confine” dell’Acquafredda, mentre nel C continua la sfida a tre Ponte Zanano-Collebeato-Roè Volciano. Vincono 4-2 le Nuove Legioni, sempre settime a -5 dai playoff, mentre l’unica gioia “gardesana” arriva dal 2-2 tra Toscolano e Oratorio Mompiano.