Torna al successo la Feralpisalò, nel giorno del primo verdetto dei campionati regionali. Le volate finali tra i dilettanti entrano nel vivo.

C e D: Salò convincente, la Calvina ferma il Modena

Terzo posto per la Feralpisalò, che vince 0-1 contro il Fano ultimo e rosicchia due punti alla capolista Pordenone, che però resta lontanissima (prima con 63 punti, +9 sui salodiani). Impresa della Calvina a Carpenedolo: i biancazzurri pareggiano 1-1 con il Modena, grande favorito del girone ma attualmente al secondo posto. Un rigore per parte, firmato Triglia e Letizia. I calvisanesi perdono una posizione sull’Axys Zola ma staccano di un punto Pavia e San Marino, e hanno finito un terribile “tour de force” contro tutte le prime della classe. Vincono anche Ciliverghe e Adrense, nel gruppo B crolla il Darfo mentre il Rezzato si arrende solo all’88’ al Como secondo.

Regionali: “fuochi d’artificio” a Desenzano

Successo importante in Eccellenza per il Ghedi, che allontana ulteriormente i playout superando 3-2 il Vobarno. 1-1 in casa per la Bedizzolese, che trova il pari con la Vertovese seconda. In Promozione la matematica tiene a galla lo Sporting Desenzano che si impone 4-3 con il Real Dor allo scadere; cadono Castiglione e Vighenzi, il derby mantovano va per 2-0 all’Asola sulla Castellana.

In Prima arriva la prima promozione, targata Rodengo Saiano nel girone G, dove da Calcinato (2-1 al Gavardo) arriva una buona notizia. Triplice vittoria per Voluntas Montichiari, Borgosatollo e Castenedolese nel gruppo H: i rossoblu guidano a +4 sui biancorossi, mentre i granata sono a -1 dai playoff e possono ancora entrarci, ma non dovranno fallire gli scontri diretti con Psg e Curtatone.

Minors: colpo Castegnato, cinquina Real

Mentre nell’ovest l’Ospitaletto (girone D) aspetta domenica per festeggiare ufficialmente la Prima, poco più a est è il Castegnato a riaprire i giochi nel gruppo E. Il big match con la Vs Lume finisce 2-1 per i viola. Alle spalle delle due grandi il Carpenedolo pareggia a Nave, mentre Real Castenedolo (0-5 a San Polo) e Valtenesi vincono; nello 0-1 di San Zeno i gialloverdi hanno chiuso in 8, difendendo il successo fino alla fine, ma restano a -14 dal Castegnato e quindi fuori per 5 punti dai playoff.

Pari nel derby gardesano Pozzolengo-Feralpi Lonato, perde 1-0 il Sirmione Rovizza. Nel girone F la corazzata Pavonese dovrà attendere per la festa (+8 sulla Nuova San Paolo), mentre spicca lo 0-4 dell’Ac Ghedi a Villachiara. Capitolo Terza: nel girone B la capolista Real Borgosatollo pareggia 4-4 con la Pontevichese e ora dovrà fare punti contro la Bettinzoli terza. Nel C si rifà sotto il Collebeato, secondo a -2 dalla capolista Ponte Zanano, nel giorno in cui l’unica gioia a est arriva dal Toscolano che batte 1-4 il Manerba.