Una retrocessione e due qualificazioni ai playoff regionali. Le novità arrivano soprattutto dalla Bassa orientale, nella seconda domenica di risultati post-stagione regolare nel calcio dilettanti.

Colpi di scena

Esce dai playoff di D il Rezzato, sconfitto a Sesto San Giovanni per 4-2. Segno “2” dominante in un pomeriggio in cui la Voluntas Montichiari e il Carpenedolo stravolgono fattore campo e pronostici andando a battere Curtatone e Castegnato. Lo stesso destino capita al Calcinato che si fa sfuggire una salvezza che all’85’ era cosa fatta, subendo due gol dal Bovezzo e perdendo 2-3. I rossoblu tornano in Seconda dopo ventiquattro anni ai piani alti del calcio provinciale.

Gol importanti invece per il Sirmione Rovizza, corsaro a Nave: la prima salvezza dopo 4 anni potrebbe arrivare domenica prossima al comunale di Lugana. Si conosce intanto il nome dell’avversaria del Feralpisalò al secondo turno playoff di mercoledì: sarà il Ravenna.

I risultati girone per girone

Risalgono al 28 aprile e al 5 maggio i primi verdetti “definitivi” dalla D alla Terza. Gli unici orari già certi sono le 17 di domenica prossima per playout di Seconda e playoff di Terza, di competenza provinciale.

Serie C girone B-secondo turno playoff: Feralpisalò-Ravenna e Monza-Sudtirol, in campo mercoledì

Serie D girone B-playoff Pro Sesto-Rezzato 4-2 (la finale sarà Mantova-Pro Sesto), playout Darfo-Ambrosiana 2-3 ai supplementari. Darfo in Eccellenza

Eccellenza girone C-Breno ai playoff nazionali con la vincente del gruppo B piemontese, dopo la vittoria 1-2 contro la Vertovese. L’Orceana retrocede in Promozione dopo i playout

Promozione girone D-Lumezzane-Ome 1-1, Lumezzane ai playoff regionali con il Sant’Angelo Lodigiano

Prima Categoria girone G-Bienno-Lodrino 1-0, Bienno ai playoff regionali con il Locate; ai playout Gussago-Valtrompia 0-0 (0-3 agg), Calcinato-Bovezzo 2-3 (2-3 agg). Gussago e Calcinato in Seconda

Prima Categoria girone H-Curtatone-V. Montichiari 1-3, Voluntas ai playoff regionali con il Real Milano

Seconda Categoria girone E-playoff Castegnato-Carpenedolo 1-3, Carpenedolo alla fase regionale con il Cuggiono; playout d’andata Navecortine-Sirmione Rovizza 1-4

Seconda Categoria girone F-Nuova San Paolo già ai playoff regionali con il Torre de’ Roveri, playout d’andata San Paolo-Villaclarense 2-0

Terza Categoria girone B-playoff Bettinzoli-Flero 2-1, finale playoff Real Borgosatollo-Bettinzoli

Terza Categoria girone C-Collebeato-Botticino 2-3, Roè Volciano-Serle in attesa