Finisce la stagione regolare di C e D, al via la post-season delle serie minori. Dopo lo 0-0 di Cremona che ha consentito al Brescia, già promosso in A, di vincere il campionato di Serie B, tra ieri e oggi era il momento della prima fase playoff per molte squadre bresciane.

Il sabato

Tradizionalmente Eccellenza e Promozione esordiscono di sabato: è stato così anche ieri per Bedizzolese e Pro Desenzano, eliminate da due pareggi contro le squadre meglio piazzate (0-0 a Breno per i granata, 2-2 a Ome per i gardesani).

La domenica

C, D, Prima e Seconda, per un menu molto più nutrito. A partire dal 2-2 tra Feralpisalò e il già promosso Pordenone, una partita in cui i verdeblu potevano ancora puntare al terzo posto, che sarebbe significato playoff nazionali diretti: ma il 3-3 dell’Imolese a Ravenna non cambia nulla, sarà quarta piazza (e un turno di girone in meno). In D, la Calvina si salva battendo 2-1 in rimonta il Lentigione: ai playout andranno Pavia e Mezzolara, mentre in vetta c’è un clamoroso spareggio promozione.

In Prima, gruppo G scisso tra playoff, dove il Lodrino ha superato il Cellatica e andrà in finale con il Bienno, e playout, dove il Valtrompia supera a sorpresa per 3-0 il Gussago e mantiene un piede e mezzo in Prima. Più equilibrio in Bovezzo-Calcinato, finita 0-0. Al ritorno i giallorossi dovranno per forza vincere. I playoff del gruppo H (niente bresciane nei playout) vedono passare Voluntas Montichiari e Curtatone a spese di Bagnolese e Pralboino. Finale nel comune mantovano per andare alla fase regionale. In Seconda ci sono solo i playoff, visto che le partite organizzate dalla Delegazione provinciale (playout di Seconda e playoff di Terza) partono tra una settimana. Nuova San Paolo già ai playoff regionali nel gruppo F, mentre nell’E il Carpenedolo vince 1-2 in casa del Real Castenedolo e andrà a sfidare il Castegnato in finale.

I verdetti gruppo per gruppo

Tante novità rispetto a una settimana fa, con la chiusura della stagione regolare di C e D.

Serie C girone B-Pordenone promosso, Triestina e Imolese ai playoff nazionali, Feralpisalò al primo turno playoff. Il tabellone “di girone” dipende dall’esito di Monza-Viterbese di Coppa; playout Rimini-vincente dello spareggio Virtus Verona-Fano per l’ultimo posto.

Serie D girone D-spareggio promozione Modena-Pergolettese, playoff Reggio Audace-Fanfulla e perdente spareggio-Fiorenzuola, playout Pavia-San Marino e Mezzolara-Sasso Marconi, Classe e Oltrepovoghera in Eccellenza

Eccellenza girone C-finale playoff Vertovese-Breno; andata playout Orceana-San Lazzaro 2-1

Promozione girone D-finale playoff Lumezzane-Ome

Prima Categoria girone G-finale playoff Bienno-Lodrino, andata playout Bovezzo-Calcinato 0-0, Valtrompia-Gussago 3-0

Prima Categoria girone H-finale playoff Curtatone-Voluntas Montichiari

Seconda Categoria girone E-finale playoff Castegnato-Carpenedolo. Domenica 12 l’andata playout Navecortine-Sirmione, insieme ai playoff di Terza Bettinzoli-Flero (girone B), Roè Volciano-Serle e Botticino-Collebeato (C).

