Brescia in Serie A, Feralpisalò nel gruppo B di Serie C, in attesa della D (dove le bresciane coinvolte sono Breno, Calvina, Ciliverghe e Franciacorta, che raccoglie l’eredità dell’Adrense). Ma tra ieri e giovedì il Comitato e la Delegazione dilettanti hanno diffuso anche i gironi delle cinque serie minori Figc.

I gironi regionali

Eccellenza (girone C)-Bedizzolese, Calcio Romanese, Castiglione, Cazzagobornato, Darfo Boario, Forza e Costanza, Ghedi, Governolese, Grumellese, Lumezzane, Offanenghese, Prevalle, San Lazzaro, Telgate, Valcalepio, Vobarno

Promozione (girone D)-Asola, Atletico Castegnato, San Giovanni Bosco Bienno, Borgosatollo, Casalromano, Castellana, Sporting Desenzano, Sporting Goito, Lograto, V. Montichiari, Montorfano, Ome, Ospitaletto, Real Dor, Urago Mella, Vighenzi. Orceana nel girone E con milanesi dell’est e lodigiane

Prima Categoria (girone G)-Bovezzo, Castrezzato, Cellatica, Chiari, Coccaglio, Cologne, Gavardo, La Sportiva, Lodrino, Nuova Valsabbia, San Pancrazio, Sporting Club BS, Virtus Aurora Travagliato, Valtrompia, Villa Nuova, Vs Lume. Sellero Novelle nell’F con le bergamasche

Prima Categoria (girone H)-Bagnolese, Carpenedolo, Castenedolese, Curtatone, Dellese, Gonzaga, Marmirolo, Nuvolera, Psg, Pavonese, Porto, Pralboino, Nuova S. Paolo, Serenissima, Suzzara, Verolese

I gruppi provinciali

Seconda Categoria (girone E)-Nuova Camunia, Concesio, Franciacorta Erbusco, Gussago, Paratico, Passirano, Piancamuno, Ponte Zanano, Pontogliese, Provagliese, Pro Palazzolo, Provezze, Real Rovato, S. Andrea Concesio, S. Michele, Saiano

Seconda Categoria (girone F)-Real Borgosatollo, Botticino, Calcinato, Castelmella, Real Castenedolo, Flero, Virtus Feralpi Lonato, Montirone, Odolo, Paitone, Pozzolengo, Roncadelle, S. Carlo, S. Zeno, Sirmione Rovizza, Valtenesi

Seconda Categoria (girone G)-Acquafredda, Barbariga, Gambara, Ac Ghedi, Gottolengo, Virtus Manerbio, Quinzanese, Remedello, Robecco, S. Paolo, Verolavecchia + le mantovane Acquanegra, Ceresarese, Medolese, Olimpia e il cremonese Castello Ostiano

Terza Categoria (girone A)-Capriolo, Casaglio, Centrolago, Chiesanuova, Eden Esine, Lograto, Maclodio, Orsa, Padernese, Rudianese + le bergamasche Barbata, Calcense, Cortenuova, Mornico

Terza Categoria (girone B)-Atl. Bassano, Atl. Borgosatollo, Azzano, Bassa Bresciana, Bettinzoli, Fionda Bagnolo, Folzano, Deportivo Fornaci, Montenetto, Offlaga, Pavonese Cigolese, Pontevichese, Villaclarense. Potrebbe esserci l’affiliazione di una quattordicesima squadra

Terza Categoria (girone C)-Benaco Salò, Collebeato, Manerba, Nave Calcio, Oratorio Mompiano, Pavoniana, Roè Volciano, Rondinelle, Sarezzo, Serle, Sporting Nave (già Navecortine), Toscolano, As Valtenesi, Villa Carcina

I calendari saranno diffusi dopo Ferragosto, alla riapertura degli uffici (chiusi per ferie per due settimane). Il 25 agosto ci sarà anche la prima uscita delle Coppe di categoria, dall’Eccellenza alla Seconda.

