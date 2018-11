Black Friday per il Trenzano Basket che incassa la sua seconda sconfitta stagionale

Trenzano cade ancora

Venerdì sera il tabellone del palazzetto dello sport di Trenzano si è fermato sulla scritta Pitra Trenzano 64 – Momento Rivolta d’Adda 69. Troppi i black-out per i trenzanesi che segnano un altro risultato negativo nel loro campionato.

Diagnosi dal campo

Trenzano perde la seconda partita di fila e stecca anche nelle mura del palazzetto di casa, cancellando una lunga imbattibilità casalinga.

Prima parte di gara sempre avanti per la squadra di coach Moretta, nonostante sul parquet trenzanese si registrino ancora numerosi errori al tiro e tante palle perse. Insolito per la compagine arancio-blu. Nel terzo quarto Trenzano si dimentica di fare punti per ben 9 minuti e subisce un parziale di 4-14, con gli ospiti che chiudono al 30’ avanti di 5 lunghezze. In apertura del quarto finale, I locali tornano subito sotto grazie ad un’ottima difesa a zona e a Cittadini e Romano precisi in attacco.

Un finale mozzafiato

Finale punto a punto con i ragazzi di Moretta che fino alla fine continua a sbagliare troppo con un impietoso 21 canestri su 72 tiri. Nonostante tutto gli ultimi sette secondo vedono le squadre lottare a 64 contro 67. Trenzano costruisce un attacco rapido che porta Cittadini al tiro da 3 per il pareggio, ma la palla gira beffardamente sul ferro ed esce. Fallo della disperazione che regala altri tiri liberi agli avversari con un 64-69 finale.