«Babbo Natale in Corsa», la terza edizione è andata in scena questa mattina (domenica) a Flero.

Babbo Natale in Corsa organizzata da Sei di Flero se…

La corsa podistica non agonistica a passo libero di 5 e 10 chilometri realizzata dal gruppo «Sei di Flero se…» in collaborazione con Brescia Running, Pro Loco Flero e patrocinata dal comune, e omologata per il concorso Premio Fedeltà 2019.

Fortunatamente, sia per i corridori che per gli organizzatori, la temutissima pioggia odierna è arrivata solamente durante la cerimonia di premiazione.

I premiati

Nella categoria uomini sono arrivati primi ex aequo Flavio Natali e Marco Corti, con Lorenzo Mino che conclude al terzo posto.

Elena Garda ha vinto, a Silvia Ghidinelli e Monica Gozzoli, quella riservata alle donne, mentre per quanto riguarda i gruppi a vincere è stata l’associazione «Corri X Brescia», al secondo posto i Podisti Bresciani, e ai piedi del podio si piazza il Cus Brescia.

Nella foto di copertina gli organizzatori della corsa con il Gruppo Alpini di Flero e l’Ail di Brescia.

