Apre la nuova sede del motoclub a Trenzano ieri sera in centro

Apre la nuova sede del motoclub a Trenzano

Giovedì sera l’apertura e la benedizione della casa de “Gli Amici di Trenzano”, gli appassionati della due ruote che da anni portano la cultura della motocicletta non solo nelle manifestazioni del paese, ma anche fuori provincia.

La serata dell’inaugurazione

Al civico numero 2, ieri sera la benedizione e il taglio del nastro. Presenti il parroco don Flavio Raineri, il sindaco Italo Spalenza, il vice sindaco Anna Falsina, diversi consiglieri e oltre una sessantina di persone per festeggiare gli spazi rinnovati del club.

Tra i sostenitori presenti anche l’ex preside del polo scolastico Giovanni Quaresmini, i presidenti dalle bande di Trenzano, Pompiano e Orzinuovi, il direttivo dell’associazione e il presidente Beppe Brianza, da anni anima e cuore del gruppo.

Al termine un momento conviviale con i presenti.

Gli eventi

Con l’arrivo della bella stagione cresce anche l’attesa sulle gita fuori porta in sella alle moto storiche e non. Per info e date, sono attive le pagine del gruppo sui social.